Боец теробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО
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В сети появилось видео, как украинский воин с теробороны запрыгивает на танк российских оккупантов и взривает его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого размещают пользователи соцсетей.
"Деревня Камышеваха. Боец ТРО запрыгнул на кацапский танк и забросил внутрь гранату", - отмечается в сообщении.
Село Комишеваха. Боец ТрО запрыгнул на кацапский танк и закинул внутрь гранату. pic.twitter.com/elsiIUyAr9— ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATONews) June 3, 2022