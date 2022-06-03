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Боец теробороны запрыгнул на российский танк и взорвал его гранатой. ВИДЕО

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В сети появилось видео, как украинский воин с теробороны запрыгивает на танк российских оккупантов и взривает его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого размещают пользователи соцсетей.

"Деревня Камышеваха. Боец ТРО запрыгнул на кацапский танк и забросил внутрь гранату", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Семен Шкаралупа
    НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
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