От "наші герої" до "Вова, #баш там всіх", - Зеленский озвучил лексикон 100 дней полномасштабной войны. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 100 слов, которые приобрели особое или новое значение для украинцев в течение последних ста дней сопротивления полномасштабному военному нападению РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Ровно сто дней назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно сто дней назад проснулись другие мы. Когда украинцев пробуждает не луч солнца, а взрывы ракет, которые попадают в наши дома, тогда просыпаются совсем другие украинцы".

В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, с новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война".

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И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили", – убеждает глава государства.

Он подчеркивает важность упомянуть ряд слов именно сегодня.

"Прежде всего, это два слова: "наші герої". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и по сегодняшний день защищают наше государство.

А дальше - украинские слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" и... Конечно, "Чорнобаївка" – это одно слово, звучавшее уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах.

И слово, отражающее нечто важное в нашем характере. Именно в украинском характере. "Джавелины", которые вызвали страх у врагов, потому что они не ожидали, что их не спасет броня. А потом и улыбку, нашу улыбку, когда украинцы нарисовали еще и "святую Джавелину".

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Были и слова, которые наш враг хотел стереть. "Волноваха" и "Салтовка", "Попасная" и "Северодонецк". Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как "Буча". И как "Мариуполь". И мы напишем их обязательно рядом со словом "трибунал", – указал Зеленский.

Президент вспомнил слова, которые приобрели совершенно новое значение, как "Патрон", поскольку вызывает в сознании украинцев образ самого известного сапера Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что в украинском языке положительный оттенок приобрели новые слова, как "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлинк" и "лендлиз".

Кроме этого, президент обратил внимание, что в языке появились ряд слов с отрицательным смыслом, которые после Победы следует стереть, такие как "орки", "Солнцепеки", "Искандеры" и "Калибры".

Наприкінці щоденного звернення Зеленський озвучив відомі меми, що підтримували дух українців, зокрема напрям руху для російського військового корабля, перший рядок з пісні "Ой, у лузі червона калина…" і звернення до президента "Вова, **аш там всіх".

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