Стефанчук встретился со Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и призвал поддержать европейские стремления Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Господин президент, все изменения в этом мире совершают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить у вас: назовите мне еще одну страну-кандидата в ЕС, поддержка членства которой в этой стране достигает 91%? И эти 91% - не потому, что у нас война, а потому, что мы кладем свои жизни за ценности и принципы ЕС", — заверил Стефанчук.

При этом спикер отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет юридического признания заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции.

"Мы четко понимаем, что статус кандидата — это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие с Копенгагенскими критериями. Сделать все для того, чтобы Украина была не бедным родственником, а полноценным членом ЕС", - сказал он.

Президент Германии в свою очередь подчеркнул, что для него и правительства очевидно, что Украина находится в особой ситуации.

"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация абсолютно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", — сказал Штайнмайер.

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