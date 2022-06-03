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Киев подготовил санкционный список, в который вошли 12 тысяч российских олигархов, должностных лиц, пропагандистов, - МИД

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Киев подготовил санкционный список, в который вошли 12 тысяч российских олигархов, должностных лиц, пропагандистов, - МИД
Украинская сторона подготовила санкционный список, в который вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, нанесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность", - подчеркнул спикер.

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  • время
    З одним коломойським справитися не можуть, а тут 12000.
  • Ярослав Рябченко
    Само собой, без Абрамовича? Ведь, он, как оказывается, большой друг Украины по версии зеленой команды
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