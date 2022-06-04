ГУР осуществляет коммуникацию с пленными "азовцами", - Монастырский

У Украины есть данные об условиях содержания и возможности освобождения из плена бойцов полка "Азов" через коммуникацию с ними разведчиков Главного управления разведки Минобороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сегодня коммуникацию с пленными бойцами полка "Азов" осуществляют наши разведчики из Главного управления разведки Минобороны. Именно через них мы узнаем больше информации: об условиях содержания, питания и возможностях их освобождения. Мы все знаем, что они все окажутся здесь, в Киеве, и мы делаем для этого все возможное", – рассказал глава МВД.

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