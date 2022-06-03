Правительство Швейцарии не разрешило Дании и Германии предоставить Украине БТР и боеприпасы к Gepard

Германии и Дании отказано в разрешении на передачу Украине бронетранспортеров и боеприпасов швейцарского производства.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

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"В соответствии с Законом о военной технике, запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель принимает участие в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - говорится в заявлении.

О том, что швейцарское правительство отказало Дании, СМИ сообщали ранее на этой неделе, но официального подтверждения не было.

Напомним, Швейцария позволила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными оборонной группе Rheinmetall.