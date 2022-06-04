Канада анонсировала новые санкции против России

Канада после принятия шестого пакета санкций готовится "очень скоро" объявить о новых ограничениях против РФ. Какие именно будут санкции, не уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Twitter министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По словам главы канадского дипломатического ведомства, выступившей в Университете Торонто на дискуссии о международных отношениях, о новых санкциях она объявит "очень скоро".

"Очень скоро я объявлю о введении новых санкционных мер", - заявила она.

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