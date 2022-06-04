В течение 3 июня на Южном направлении уничтожены 19 оккупантов, 3 САУ, 1 гаубица и склад боеприпасов, - ОК "Юг"

Оперативное Командование "Юг" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на южном направлении 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "100 суток противостояния полномасштабному вторжению рашистов в Украину силы обороны юга нашего государства продолжают бить врага и держать свои позиции.

Не преуспевая в продвижении по суше, враг нанес воздушный удар паром вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет.

В свою очередь, наши Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой на Херсонщине. Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

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В некоторых громадах Херсона восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Местные жители продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются открытки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Есть страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до 4 самоходных орудий большой мощности типа "Пион".

В Черном море на выполнении боевых задач находятся 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка, а также 5 ВДК. Именно с подлодки враг осуществил пуск ракет, по направлению Крыма.

Одна крылатая ракета сбита над морем на Одесчине, еще 3 крылатые ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной.

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По самому Николаеву враг утром бил из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня. Благодаря качественно проведенной разъяснительной работе и вдумчивой эвакуации гражданского населения, пострадавших нет.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожено 19 рашистов, гаубицу "Мста-Б", 3 самоходных пушки "Гиацинт-С" и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.

В Одесской области силами обороны системно осуществляются противодиверсионные и другие превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности региона. Не распространяйте информацию об учебных и других действиях, о перемещении подразделений, обеспечивающих вашу защиту.

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