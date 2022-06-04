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Российские войска, вероятно, установят контроль над Луганщиной в течение следующих двух недель, - американский Институт изучения войны

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Российские войска, вероятно, установят контроль над Луганщиной в течение следующих двух недель, - американский Институт изучения войны
Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании.

На 100-й день войны Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, установят контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель, понеся значительные потери.

Британское ведомство также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка, и добавило, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

В публикации говорится и о том, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения. Сказано и о том, что российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования у Минобороны России.

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По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.
  • Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.
  • Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.
  • Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.
  • Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.
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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Граница Донецкой и Луганской областей сейчас имеет значения только для поциентов дурдома с названием ЛНР. А нам (ЗСУ) своє робить- орков побольше и поглубже закапывать.
  • Бенина Мама
    Это не то отступление, которого надо стыдиться. К сожалению, и Северодонецк, и Лисичанск в военном и экономическом отношении уже потеряны (и уничтожены в щебень). Те ватные, которые там остались в ожидании сруського мира- уж точно не украинцы. Но техники орков и самих орков там перемолото немеряно (и ещё будет перемолото). Верьте в ЗСУ и не скиглите.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Фиолетово, что там думают всякие институты. Я верю ЗСУ. Что бы ни случилось, ЗСУ не продадут
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