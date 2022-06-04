"Конфликт" активизирует "глобальный кризис в трех измерениях", - Гутерриш о войне в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу 100 дней начатой Путиным войны в Украине.
"Конфликт уже унес тысячи жизней, повлек за собой невыразимые разрушения, переместил миллионы людей, привел к недопустимым нарушениям прав человека и активизирует глобальный кризис в трех измерениях – продовольственный, энергетический и финансовый – который бьет по наиболее уязвимым странам и экономике", - заявил генсек.
"…я снова призываю немедленно прекратить насилие, обеспечить беспрепятственный гуманитарный коридор ко всем нуждающимся, безопасную эвакуацию мирных жителей, попавших в ловушку в районах боевых действий, а также срочную защиту гражданского населения и соблюдение прав человека в соответствии с международными нормами ", – говорится в сообщении.
Гутерреш заверил, что ООН с первых дней "поддерживала народ Украины в преодолении гуманитарных последствий конфликта".
Генсек добавил, что "разрешение этого конфликта нуждается в переговорах и диалоге" и что ООН "готова поддержать все такие усилия".