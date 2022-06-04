Швейцария разрешила Германии и Италии поставлять детали для военной техники

Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных в Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции в Германии и Италии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором – систем ПВО.

"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены в Украину. Согласно нынешней практике Федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.

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