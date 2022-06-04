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Швейцария разрешила Германии и Италии поставлять детали для военной техники

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Швейцария разрешила Германии и Италии поставлять детали для военной техники
Власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных в Швейцарии. Этот вид реэкспорта не нарушает нейтралитет страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что Берн разрешает продажу такой продукции в Германии и Италии.

Правительство изучило два запроса об экспорте "швейцарскими предприятиями запчастей и компонентов оружейным компаниям Германии и Италии". В первом случае речь идет о компонентах противотанковых пусковых установок, во втором – систем ПВО.

"Сделки допускают риск, что некоторые запчасти будут в дальнейшем отправлены в Украину. Согласно нынешней практике Федерального совета поставки военного снаряжения в виде запасных частей и сборочных элементов в принципе разрешены. Ведомство решило продолжить эту практику", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Artem Postoyan 87600f14
    Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

    Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
  • Василий ГГ
    Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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