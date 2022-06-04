Враг осуществляет эвакуацию до 100 единиц поврежденной военной техники на Слобожанском направлении, - Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия, российские захватчики осуществляют эвакуацию поврежденного вооружения и военной техники – до 100 единиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 4 июня по поводу российского вторжения.

Итак, начались сто первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В целях усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск враг продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповатое отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

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На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении, с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушеваха, Татьяновка и Дибровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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При поддержке артиллерии, враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений, отошел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

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Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение наших подразделений.

Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На Бессарабском направлении, а также в Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА" Элерон" и два БПлА типа "Орлан-10"", - сообщили в Генштабе.