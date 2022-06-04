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Из названия Одесского театра уберут слово "русский", - облсовет

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Из названия Одесского театра уберут слово "русский", - облсовет
Депутаты Одесского облсовета поддержали решение об изъятии слова "русский" из названия "Одесский областной академический русский драматический театр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский облсовет.

"… депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр".

В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", - говорится в сообщении.

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  • Микола Мазуренко
    А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
  • Arcam Alpha
    Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
  • Amber
    Давно пора це зробити !!
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