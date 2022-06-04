"Северсталь" в РФ отключили от ПО через 20 минут после оглашения санкций
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Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Коммерсантъ.
Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.