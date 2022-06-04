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"Северсталь" в РФ отключили от ПО через 20 минут после оглашения санкций

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"Северсталь" в РФ отключили от ПО через 20 минут после оглашения санкций
Российскую компанию "Северсталь" отключили от американского программного обеспечения всего через 20 минут после того, как было объявлено о введении против нее санкций США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Коммерсантъ.

Ранее Минфин США ввел санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевых активов: "Северстали", золотодобывающей компании Nordgold, а также "Севергрупп". Из-за введения блокирующих санкций "Северсталь" может потерять половину выручки.

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Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    оперативненько
  • Олександр Дніпро
  • Nov
    да будет территория снова с болотами) и маньяки безопасно копают на них червей)
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