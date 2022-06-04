По Одесчине нанесен ракетный удар, поражена территория сельскохозяйственного предприятия, двое пострадавших, - ОК "Юг"
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Сегодня утром по территории Одесской области нанесен ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования.
Об этом информирует Оперативное командование "Юг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского городского совета "Одесса. Официально".
Как отмечается, самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59.
"Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.