С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры

За 100 дней боев повреждено или полностью разрушено 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.