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С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры

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С начала войны в Украине повреждено или полностью разрушено 24 тыс. километров автодорог, 351 мост, 11 аэропортов, оккупировано 4 морских порта, - Мининфраструктуры
За 100 дней боев повреждено или полностью разрушено 24 тысячи километров автодорог, 302 автомобильных моста и 49 железнодорожных, 11 аэропортов, а также оккупировано 4 морских порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Также на освобожденных от оккупантов территориях с 24 февраля расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров дорог. Вместо разрушенных мостов и эстакад построено 39 искусственных переправ, также восстановлено несколько мостовых переходов.

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Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Вывод такой.
    Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
    Да? ЗЕлебобики.
    "Великобудивнидство".
    "Е-бабуся".
    Понавыбирали дегиниратов у власти.
  • КузьмичUA
    А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
    Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
  • 5 копійок
    Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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