Франция активизирует помощь Украине, - глава МИД Колонна

Украина продолжит получать от Франции военную помощь, и вскоре ее передача активизируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Франции, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Франция солидарна с выпавшими на судьбу украинского народа испытаниями. Она проявляет эту солидарность не только с 24 февраля, а с 2014 года. Зверства, совершенные российскими солдатами в Украине, в частности, в Буче и других городах, не могут остаться безнаказанными", – заявила глава МИД.

Она также отметила, что Франция оказывает Украине гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которая вскоре активизируется. По словам Колонны, ранее Франция уже анонсировала предоставление помощи Украине в размере двух миллиардов долларов.

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