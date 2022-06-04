В результате агрессии РФ в Украине погиб 261 ребенок, более 465 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 4 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Возросло количество раненых – 465.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 187, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

2 июня военнослужащие армии РФ обстреляли из артиллерии с.Марьянское Криворожского района Днепропетровской области. Ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

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Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.