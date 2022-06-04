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Турция вызвала посла Греции из-за "демонстраций террористических групп в Афинах" , - СМИ

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Турция вызвала посла Греции из-за "демонстраций террористических групп в Афинах" , - СМИ
Турция вызвала посла Греции в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против того, что, по ее словам, Греция предоставляет возможности для террористических групп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазарис был вызван из-за того, что Греция разрешила Рабочей партии Курдистана "демонстрации террористических групп у посольства Турции в Афинах".

На этой неделе президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция прекращает переговоры с Грецией, отчасти из-за ссоры с ее премьер-министром и того, что Анкара называет нарушением воздушного пространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Греции возобновляет работу в Киеве

В прошлом году, после пятилетнего перерыва, две страны-члена НАТО возобновили переговоры по решению своих разногласий в Средиземном море и других двусторонних вопросах.

Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Турция эффективно работает на дестабилизацию НАТО.
    Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Эрдоган тоже диктатор. Так что сам по себе такой.
  • Mykola Trofimenko
    Викликайте хтось МЗС Туреччини щодо купівлю вкраденого зерна...
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