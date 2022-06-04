Почти 14 млн украинцев покинули дома из-за войны, - ООН

Почти 14 миллионов жителей Украины вынуждены были покинуть свои дома из-за российского вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении кризисного координатора Организации Объединенных Наций в Украине Амина Авада.

"Семьи и громады были разрушены и искоренены. В течении чуть более трех месяцев почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети - масштабов и темпа такого перемещения еще не знала история", - говорится в заявлении.

В ООН отметили, что из-за войны более трех миллионов украинских детей были вынуждены прервать образовательный процесс.

Также там подчеркнули, что, по меньшей мере, 15,7 млн ​​украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, а еще сотни тысяч жителей Украины не имеют доступа к воде и электроэнергии.

В то же время, в организации опасаются, что с наступлением зимы жизнь миллионов украинцев может оказаться под еще большей угрозой.

В ООН отметили, что за сто дней войны оказали неотложную гуманитарную помощь около восьми миллионам человек по всей Украине, в том числе в городах, находящихся в осаде на востоке Украины.

"Наши неустанные усилия по реагированию на разрушительное влияние войны будут продолжаться активно и быстро", - резюмировали в организации.

Читайте также: Более 400 тысяч детей уже вернулись на территорию Украины, - МВД