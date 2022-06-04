За минувшие сутки на Харьковщине произошло 7 пожаров, вызванных обстрелами, - ГСЧС

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 26 оперативных выездов, 14 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 7 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Изюмском (5) и Харьковском (2) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные здания, гаражи, предприятия", - говорится в сообщении.

В 19:37 из-за вражеских обстрелов в с. Циркуны вспыхнули пожары в частном доме и хозяйстве. Площадь пожара составила около 150 кв м. Силами трех пожарно-спасательных подразделений огонь был ликвидирован в 21:10. Известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем человеке. Информация уточняется.

Около 18:00 произошел обстрел Балаклеи, в результате чего начались 2 пожара в частном секторе. Сразу после их ликвидации пришло сообщение о попадании снаряда на территорию одного из предприятий. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожара не было, но был разрушен гараж на площади 300 кв. м. Из-под завалов сотрудники ГСЧС достали 3 людей, в том числе 1 погибшего.

Кроме того, около 22:00 в результате неосторожного обращения с неизвестным взрывоопасным предметом произошел взрыв на территории одного из предприятий в Новобаварском районе Харькова. Вследствие взрыва 1 человек погиб, еще 1 травмирован.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 14 вражеских боеприпасов.

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