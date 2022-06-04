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В ЕС обсуждают возможность всеобщего признания водительских удостоверений украинских беженцев, - СМИ

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В ЕС обсуждают возможность всеобщего признания водительских удостоверений украинских беженцев, - СМИ
Чтобы помочь украинским беженцам и транспортным компаниям Еврокомиссия планирует специальные правила для общеевропейского признания украинских водительских прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе немецкого правительства на вопросы депутата Клары Бюнгер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На уровне ЕС федеральное правительство и федеральные земли обсуждают с Европейской комиссией возможность признания украинских водительских прав.

Депутат от Левых хотела узнать, планирует ли федеральное правительство исключения, поскольку новый экзамен по вождению в Германии принесет для беженцев значительные затраты, потребует времени и будет препятствовать, в частности, в виде языкового барьера.

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Кроме того, многим беженцам требуются водительские права для получения работы.

Иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не входящих в ЕС, обычно разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется водительское удостоверение, выданное в Германии.

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Топ комментарии

  • Бандерівець
    У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
  • Aleksii Rodin
    И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
  • Lisa Brenner
    Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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