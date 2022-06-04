Успехи России на Донбассе связаны с сочетанием ударов авиации и артиллерии, - британская разведка

Российская авиация наносит удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами. Неуправляемые боеприпасы повсеместно разрушают населённые пункты и ведут к значительным жертвам среди мирного населения.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы противовоздушной обороны в первые дни конфликта ограничила ее способность оказывать тактическую воздушную поддержку наземным маневрам, что способствовало провалу продвижения на Киев", - напоминают в Минобороны Британии.

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В дальнейшем Россия преимущественно наносила удары с помощью крылатых ракет воздушного и надводного запуска, чтобы препятствовать перемещению украинских подкреплений и запасов. Россияне исчерпали свой запас высокоточных управляемых ракет, но не добились успеха.

"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, совмещая авиаудары и массированный артиллерийский огонь. Совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России в регионе" - говорится в обзоре.

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В то же время, как утверждают в Минобороны Британии, широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к повсеместному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка повлекло за собой значительные побочные убытки и жертвы среди мирного населения.