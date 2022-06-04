Оккупанты хотят отправить жителей Херсона разбирать руины Мариуполя

Захватчики обещают, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Херсоне коллаборанты открыли контору "Единой России". Там паспортные данные горожан собирают "за пару банок просроченной тушенки".

"Секретарь путинской партии Турчак, приехавший "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя", - сообщили в Страткоме.

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Таким образом, для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев – жителей оккупированного Херсона.