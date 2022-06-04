Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Оккупанты хотят отправить жителей Херсона разбирать руины Мариуполя

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Оккупанты хотят отправить жителей Херсона разбирать руины Мариуполя
Захватчики обещают, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Херсоне коллаборанты открыли контору "Единой России". Там паспортные данные горожан собирают "за пару банок просроченной тушенки".

"Секретарь путинской партии Турчак,  приехавший "помочь", заявил, что херсонцев будут отправлять "работать на восстановление объектов инфраструктуры Мариуполя", - сообщили в Страткоме.

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Таким образом, для расчистки разрушенного рашистами Мариуполя и сбора трупов оккупанты хотят привлекать других порабощенных украинцев – жителей оккупированного Херсона.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    А свидетелей потом в тот же ров или в теплушки и на Магадан.
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
  • Masha Nikolaeva
    Есть замечательный датский фильм The land of mine (в названии игра слов, моя земля либо минированная земля). После окончания Второй Мировой восемнадцатилетних пленных немцев отправляют на разминирование прибрежной зоны Дании. И каждый день кто-то из них подрывается на мине, и если не умирает сразу, то умирает потом в страшных муках без медицинской помощи. Руководитель этих работ, датчанин, вначале не проявляет никакого участия к этим пленным, которых для него и для его страны, по сути, уже нет в живых, но в какой-то момент в нем происходит перемена.
    Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
    Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
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