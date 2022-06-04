Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 050 человек, 210 самолетов, 175 вертолетов, 1376 танков и 3379 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 июня потери личного состава противника составляют примерно 31050 человек.