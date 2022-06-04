Энергетики ДТЭК вернули свет 50 тыс. семей в Донецкой области

За сутки энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 50 тысяч клиентов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области за минувшие сутки мы заживили 27 населенных пунктов, вернули свет 50 тысяч клиентов. Это Бахмуцкий район, Славянский", - сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что в большинстве домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5-10 раз. Также он подчеркнул, что сейчас Днепропетровщина подвергается обстрелам, поэтому каждую неделю энергетики возвращают свет 3-5 тысяч потребителей. В то же время, стабильная ситуация сохраняется на деоккупированных территориях, а именно на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

"На Киевщине сейчас завершаем точечное подключение для тех домов, жители которых возвращаются", - подчеркнул Сахарук.

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Напомним, что в течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тыс. семей.