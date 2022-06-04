Более 1,3 тыс. тел гражданских эксгумировано на освобожденной от оккупантов территории Киевщины, - МВД

После освобождения от оккупантов в Киевской области эксгумировано более 1,3 тыс. тел гражданских.

Как сообщила представитель Министерства внутренних дел Елена Матвеева, расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы", - отметила она.

По словам Матвеевой, при этом личности более двух сотен погибших не установлены.

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