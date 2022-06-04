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На одном из пляжей Херсонщины три человека подорвались на российской мине

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На одном из пляжей Херсонщины три человека подорвались на российской мине
Россияне заминировали побережье Черного моря в поселке Лазурное. Трое местных жителей погибли в результате взрыва вражеской мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное. 3 июня 2022 года трое гражданских людей, находясь на местном пляже вблизи пансионата "Парус", подорвались на вражеской мине. От мощного взрыва все они погибли на месте.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств правонарушения. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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"Будьте внимательны и осторожны, не подвергайте себя опасности!", - правоохранители в очередной раз обращают внимание граждан, что оккупанты коварно минируют леса, пляжи и другие места Херсонщины.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дивлюсь, кому війна, а кому - пляжний сезон.
    На сайтах вже купа відео, де люди вийшли на пляжі в Херсоні, Бердянську, навіть в Маріуполі.
    Чи зосвім дебіли чи упорота вата, яка дочекалась русского мира.
    Не знаю, чи треба тут співчувати...
  • Бандерівець
    Піста курортному сезону... Ну во хавайте мєсна вата, "западєнци са своїми макаронамі" уже нє прієдут номєр у моря з комарами знімати...
  • Василиса Терехова
    это точно. панаехавших бендеровцев больше не увидят. вот только кукурузу русня не будет покупать. так будут брать. все в духе пабедителей.
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