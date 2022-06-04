Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в подаче документов на визу. СКРИНШОТ
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Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.
Соответствующий скриншот был опубликован российскими СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Такой ответ получают граждане, заполнившие на сайте посольства анкету с личными данными, а страной гражданства указали Россию.
Если указать в анкете, что имеешь гражданство Украины, заявка проходит успешно, отмечает "Громадське радіо".
Официально Мексика пока не комментировала.
Напомним, ранее визы гражданам России перестали выдавать Эстония, Чехия, Латвия, Литва и Норвегия.