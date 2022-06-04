По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Враг пытался наступать на Харьковщине, ВСУ все атаки отбили, - Синегубов

Сегодня Международный день невинных детей, ставших жертвами агрессии. В Харьковской области за 100 дней войны погибли 38 детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не простим этого оккупантам! Они заплатят за каждую забраную детскую жизнь!", - отмечает он.

По его словам, к сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. В минувшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", - информирует Синегубов.

Кроме того, он отметил, что в Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорске. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного.

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"Все атаки отбиты. Наши защитники удерживают позиции", - резюмирует глава региона.