В честь 128-й горно-штурмовой бригады назвали улицу в Перечине на Закарпатье
Об этом сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам мэра Перечина, именем 128-й бригады назвали ответвление улицы Ужанской в городке. Эта улица ведет к зданиям бывшей воинской части.
Как сообщил Погориляк, решение о переименовании направили в Минюст с тем, чтобы новое название внести в словарь Единых и государственных реестров.
128-я отдельная Закарпатская горно-штурмовая бригада дислоцируется на Закарпатье, именно в этом формировании ВСУ служит и сейчас защищает отечество большинство закарпатцев. Бригада удерживает рубежи на линии столкновения с врагом, уничтожает вражескую технику и личный состав оккупантов, освобождает временно захваченные территории.
С начала войны пятеро военных награждены высшими государственными наградами Украины - званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая звезда". Некоторым героям награда присуждена посмертно.