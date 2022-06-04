Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Защитники Украины подбили вертолет еще в первый день войны. Двое членов его экипажа уж точно не вернутся домой.

Об этом пишет глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся. Полиция Киевщины проводит осмотр места происшествия", - написал он.

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