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Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

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Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Защитники Украины подбили вертолет еще в первый день войны. Двое членов его экипажа уж точно не вернутся домой.

Об этом пишет глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным российскую "птичку" подбили в первый день войны. Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся. Полиция Киевщины проводит осмотр места происшествия", - написал он.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

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Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 01
Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 02
Обломки еще одного рашистского вертолета достали из Киевского водохранилища 03

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Мокшанців даже раки та соми не їдять...
  • Mykola Trofimenko
    Київське водосховище своїм металобрухтом засрали, Чорне море засрали, ще й південь Дніпра засеруть як будуть з Херсона тікати. Ви їх копали, тварюки мокшанські?
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