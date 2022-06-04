С сегодняшнего дня ЕС приостанавливает действие всех импортных пошлин на украинские товары. Это усилит нашу экономику, - Шмыгаль

Продолжаем двигаться в направлении максимальной интеграции в ЕС. Сегодня Европейский Союз либерализирует правила торговли и приостанавливает действие всех импортных пошлин на украинские товары.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это позволит украинским производителям дополнительно нарастить экспорт в ЕС и усилит экономику Украины.

"Будут отменены тарифы, в частности на промышленную продукцию. Для аграрной продукции убираются квоты", - отметил Шмигаль.

Премьер информирует, что в апреле почти 80% украинского экспорта уходило в ЕС, а потому снятие пошлин и тарифов позволит украинскому бизнесу сэкономить десятки миллионов долларов.

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"Благодарим ЕС за очередной значительный жест солидарности с Украиной и непреклонную поддержку нашего государства!" - резюмирует он.