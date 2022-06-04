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На оккупированном Донбассе начал работать один из крупнейших банков РФ - "Промсвязьбанк"

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На оккупированном Донбассе начал работать один из крупнейших банков РФ - "Промсвязьбанк"
Один из крупнейших российских банков - "Промсвязьбанк" - начал свою деятельность на территории оккупированной части Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Соответствующее решение приняли коллаборанты так называемого "Государственного комитета обороны (ГКО) Донецкой народной республики".

"Право предоставления банковских и других финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов и т.п. на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - говорится в тексте постановления.

Отмечается также, что аналогичное решение было принято коллаборантами и на оккупированной части Луганской области, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

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Ранее, в начале мая, "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму – в Симферополе и Севастополе.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    какая разница?
  • Старый Котяра 91554d72
    Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
  • Aks World
    Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
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