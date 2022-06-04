На оккупированном Донбассе начал работать один из крупнейших банков РФ - "Промсвязьбанк"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
Соответствующее решение приняли коллаборанты так называемого "Государственного комитета обороны (ГКО) Донецкой народной республики".
"Право предоставления банковских и других финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытие и ведение банковских счетов и т.п. на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - говорится в тексте постановления.
Отмечается также, что аналогичное решение было принято коллаборантами и на оккупированной части Луганской области, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.
Ранее, в начале мая, "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму – в Симферополе и Севастополе.