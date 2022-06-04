Это приведет к ядерной катастрофе, - Энергоатом предостерегает от отключения Запорожской АЭС

На сегодняшний день отключение Запорожской АЭС оккупантами невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Если они (оккупанты - ред.) поставят весь персонал под дула оружия, то они могут заставить (работников - ред.) выключить станцию, но это будет актом ядерного терроризма. Потому что вместе с отключением станции будут остановлены все насосы, которые охлаждают активные зоны реактора, их там 6 штук. Конечно это приведет к ядерной катастрофе, поэтому мы не считаем это возможным. И персонал будет до последнего делать так работу, чтобы блоки работали безопасно, а это значит, что они работают на энергосистему Украины", - отметил он.

Котин добавил, что персонал ЗАЭС работает под давлением оккупантов, которое в последнее время усиливается.

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Как ранее сообщалось, Запорожскую АЭС с 4 марта 2022 года контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.