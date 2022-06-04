Макрон выступил против унижения России и за дипломатическое урегулирование: "Я сказал Путину, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на Путина.
"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами", - сказал Макрон.
"Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством", - добавил он.
Макрон регулярно общался с Путиным после вторжения в рамках усилий по прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой.
"Я думаю, и я сказал ему (Путину – ред.), что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя – это одно, а смочь выбраться из этого – трудный путь", – заявил Макрон.
Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки в ближайшее время.