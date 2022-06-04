Папа Римский ждет подходящего момента, чтобы посетить Украину, - СМИ

Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.

"Я хотел бы поехать в Украину, но должен ждать подходящего момента", - сказал Папа, отвечая на вопрос украинского ребенка на встрече с группой молодых людей, которая состоялась во дворе Сан-Дамасо.

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Понтифик добавил, что вскоре встретится с представителями украинских властей, чтобы выяснить, возможно ли это.