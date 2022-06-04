ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против РФ, - замглавы МИД Польши Яблонский
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Европейский союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Санкции должны быть еще более жесткими - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о "Газпромбанке" и используется Россией в своей промышленности", - заявил он.
По его словам, также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.
Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.