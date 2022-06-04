Казахстан переименовывает свою нефть, чтобы не путали с российской

Казахстан с понедельника, 6 июня официально переименует свою экспортную нефть, чтобы избежать возможного отождествления казахстанского сырья с российским, попавшим под санкции Европейского Союза. Новое название казахстанской нефти – KEBCO.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это в комментарии агентству Reuters подтвердила пресс-служба казахстанского производителя нефти "СНПС-Актобемунайгаз".

"В связи с недавними значительными геополитическими изменениями и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года применяется такое название для сорта - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - сказано в комментарии компании.

Отмечается, что о переименовании нефти агентству сообщили еще четыре источника в Казахстане.

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"Это необходимо, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко было указано страну происхождения в документах. Иначе у нас будут проблемы с открытием аккредитивов", - пояснил источник агентству Reuters.

Источники также сообщили, что надеются на получение более выгодных цен на свою нефть и упрощение ее продаж, если в документах будет четко указано, что сырье не поступило из России.

Также отмечается, что около 20% экспортируемой казахстанской нефти идет транзитом через российские морские порты, и хотя она технически не подпадает под западные санкции, эти поставки неоднократно ошибочно принимались за российские.