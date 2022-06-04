Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "160 на 160".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - говорится в сообщении.

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