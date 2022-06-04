В Украине запустили платформу для людей с инвалидностью

На платформе все желающие могут получить информацию о физическом и психическом здоровье, контактах первой помощи и всех необходимых услугах, а также доступ к коммуникации в рамках сообщества сверстников и экспертов.

Проект совместно создали волонтеры из Украины и Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас на сайте www.enableme.com.ua/ua люди с инвалидностью могут получить информацию о помощи в Украине и в эвакуации.

"Эта платформа нужна украинским людям с ограниченными возможностями, чтобы они имели возможность не только наладить контакты, но и обменяться опытом с людьми, которые сталкивались с определенными специфическими проблемами. До сих пор вся необходимая информация была размещена разрозненно - на отдельных сайтах и ​​порталах, а не на единственной удобной платформе, постоянная коммуникация между лицами с инвалидностью была очень сложной. Но EnableMe способен изменить эту ситуацию, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить жизнь украинских людей с инвалидностью", – отмечает руководитель проекта Александра Жураховская.

Также читайте: Для пополнения своих рядов в Запорожской области оккупанты мобилизируют людей с инвалидностью, - ОВА

Инициативу охотно поддержали профильные организации, работающие в сфере помощи людям с инвалидностью в Украине, государственные организации и украинские волонтеры.

В Украине проживает 2,7 миллиона человек с инвалидностью, в том числе 162 тысячи детей.