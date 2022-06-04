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Кубраков оценил стоимость перехода на евроколею

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Кубраков оценил стоимость перехода на евроколею
Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на FT.

И при этом, по его словам, требуются дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Как сообщалось, Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

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  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    в порівнянні з тими коштами, котрі "зе" влада заасвальтувала для швидкого наступу рашиста- дрібниці
  • Григорій Григорович
    від 2х до 3х....кажи зразу 23
  • Andrii Shevchenko
    Це потрібно було робити ще з 14 року.
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