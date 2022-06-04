В 35-й армии РФ только пять дивизий, она под Изюмом просто не поместится. Большие потери могли понести отдельные подразделения, - СМИ и власть предостерегают от распространения непроверенной информации

Следует уметь интерпретировать первоисточники, чтобы не возникло эффекта информационной линзы.

На это указывает в фейсбуке соучредитель организации "Демократична сокира" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вот смотрите, как оно работает.

Есть гондурас из российских "бойцов Донбасса". Зовут Андрей Морозов, подписывается "бойцовский кот Мурз". Обычный мелкий хер в звании сержанта "народной милиции ЛНР".

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Он где-то там у себя в жежешечке пишет, что из-за некомпетентных действий российского командования под Изюмом накрылась известными органами 35-я армия ВС РФ.

После чего эта фраза попадает в анализ Института исследования войны – упомянута именно как реакция одного из бойцов.

Затем наша медиа это подхватывает в виде "Институт исследования войны - под Изюмом уничтожена 35-я армия!"

Затем Ермак выходит со словами "мы под Изюмом уничтожили всю 35-ю армию РФ".

Кто-то из наших быстрых уже успевает обновить украинскую Википедию.

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Прикол состоит в том, что в штате 35-й армии только дивизий пять штук. То есть десятки тысяч человек. Вся она под Изюмом не только уничтожена не может быть, но и просто не поместится. И да, очень вероятно, что отдельные ее подразделения под Изюмом понесли большие потери. Но "вся армия уничтожена" – это не просто преувеличение, это откровенное "шо?".

Красивая история об эффекте информационной линзы и о том, как постом одного дебила навести иллюзии на несколько миллионов человек, включая руководство страны.

И вроде и проблема небольшая. Но большая проблема будет, когда народ станет сопоставлять такое с реальностью", - указывает Трегубов.

Напомним, 4 июня ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщил, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.