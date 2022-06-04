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Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол

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Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол удивляется отношению к президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вижу в своей Твиттер ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить своё вторжение. Удивительно", - отмечает Макфол.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
  • Алекс Ков
    Респект Макфолу!
  • Fundador Null
    Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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