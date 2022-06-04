Я вижу много советов, что должен сделать Зеленский для прекращения войны и почти не вижу рекомендаций Путину. Удивительно, – Макфол

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол удивляется отношению к президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вижу в своей Твиттер ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить своё вторжение. Удивительно", - отмечает Макфол.

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