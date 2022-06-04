В Криворожском районе за время войны обезвредили уже более 2000 кассетных элементов российских снарядов

В Криворожском районе Днепропетровщины с февраля обезврежено более 2 тыс. кассетных элементов снарядов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграм-канале начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"С 24 февраля в Криворожском районе спасатели уже разминировали более двух тысяч кассетных элементов, в частности, за первые дни лета уничтожено 93 кассетных боеприпаса от систем от РСЗО "Ураган" и "Торнадо-С". ​​Поэтому мы начали проводить серию обучающих тренингов для вынужденных переселенцев из Херсонской области, которые хотят вернуться в освобожденные села, они должны понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, люди должны знать, как выглядят, чем опасные заряды, особенно кассетные. что-то можно трогать, а что-то нельзя трогать.Если что-то вызывает подозрение, то нельзя трогать вообще, и нужно сразу звонить по номеру 101, 102 – полиция и ГСЧС знают, что с этим делать. Берегите себя!" – сказано в сообщении.

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