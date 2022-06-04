На разминирование Украины может уйти до 10 лет, - Монастырский
Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил во время открытия экспозиции "Очаг безопасности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МВД в Телеграм-канале.
Сегодня, 4 июня, глава МВД Украины посетил открытие экспозиции ГСЧС Украины "Очаг безопасности". Этой выставкой начинается программа превентивного воспитания МВД Украины по минной безопасности для украинских детей и их родителей.
Министр сообщил, что в результате полномасштабного вторжения армии России на территорию Украины заминировано и загрязнено неразорванными боеприпасами около 300 тысяч квадратных километров. Это половина территории Украины. На разминирование в таких масштабах потребуется 5-7, а то и 10 лет.
Он отметил, что с начала войны пиротехники ГСЧС уже обезвредили почти 130 тыс. боеприпасов, в том числе почти 2 тыс. авиабомб, обследована (очищена) территория площадью почти 30 тыс. квадратных километров.