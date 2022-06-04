Глава Пентагона Остин проведет следующую встречу формата "Рамштайн" по вопросам обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Поездка Остина начнется со вторника, 7 июня. В первую очередь он посетит Сингапур и Таиланд. "После этого я направляюсь в Брюссель для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате с личным присутствием. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ", - отметил Ллойд Остин.

Во время этого визита он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

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"Среди прочего, мы обсудим заявки на вступление Швеции и Финляндии и продолжим наш диалог о реагировании на вторжение России в Украину", - добавил он.

Глава Пентагона не уточнил дату встречи, но по более давним анонсам известно, что она запланирована на 15 июня.