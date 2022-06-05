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4 июня силами ПВО уничтожен самолет оккупантов Су-34, вертолет Ка-52 и 4 крылатые ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ

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4 июня силами ПВО уничтожен самолет оккупантов Су-34, вертолет Ка-52 и 4 крылатые ракеты "Калибр", - Воздушные Силы ВСУ
За сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей оккупантов: один самолет (предварительно Су-34), один вертолет (Ка-52), три БПЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), четыре крылатых ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке командования Воздушных Сил ВСУ.

4 июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БпЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подлодок рашистов.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
    це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



    Свободу Горловке!

    @FreeGorlovka

    ·
    32 мин

    В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
  • Мобильный крематорий
    Неплохой улов.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
    Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
    Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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