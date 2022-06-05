Россия регулярно "сбивает" самолеты ВСУ, столько их просто не было у Украины, - СМИ

Министерство обороны России 4 июня в очередной раз заявило об уничтожении украинского военно-транспортного самолета возле Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, это уже третье аналогичное заявление за последние полтора месяца. Предыдущие были 26 мая и 17 апреля.

Никаких доказательств подобных попаданий российское Минобороны не обнародует.

В общей сложности, подсчитало оборонное ведомство страны-агрессора, с начала войны РФ "уничтожила" уже 187 украинских самолетов.

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Следует заметить, что, по данным международного аналитического центра Global Firepower, по состоянию на 2021 год вооруженные силы Украины имели 172 самолета.

Минобороны России не указывает, какие именно украинские самолеты регулярно "сбивает" в Одесской области, кроме того, что они военно-транспортные.

"Мы это опровергаем и над этим смеемся. Это уже не первое такое их заявление, которое просто на голову не налезает. Они такими заявлениями пытаются для своей аудитории компенсировать успехи украинских Вооруженных сил именно в плане противодействия вражеской авиации. Это именно мы сбиваем их вертолеты, самолеты, уничтожаем российские ракеты в воздухе", - сказал ВВС News Украина представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Информацию об уничтожении самолета в Одесской области опровергли также в командовании Воздушных сил ВСУ.

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"Это фейк. Если верить их заявлениям, то они уже как минимум две украинские армии уничтожили", - сказал ВВС News Украина спикер командования Юрий Игнат.

Братчук также указывает на еще одно обстоятельство, опровергающее заявления России о сбитых украинских самолетах.

По его словам, в этом регионе РФ нет соответствующей военной техники ПВО, чтобы сбивать воздушные цели в небе над Одессой.