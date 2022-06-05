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По оптимистическому прогнозу войну реально закончить в этом году, - Резников

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По оптимистическому прогнозу войну реально закончить в этом году, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что война с Россией может завершиться в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - заявил Резников во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

Он напомнил, что "мечтой" кремлевских властей является "собрать "их" земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорость поставки оружия Украине – сверхважный вопрос. Нам это нужно сейчас! - Резников

Топ комментарии

  • Андрей Забигайло
    Закончить?
    Войны не заканчивают - в них либо побеждают, либо нет.
    Хотя "какая разница"...
  • Семен Шкаралупа
    Мене дивує, чому влада постійно пропонує "закінчити війну", а не перемогти в ній?
  • Maxim Ak-Murza
    Война закончится как только батальоны "95 квартал" и "слуга народа" выдвинутся на передок.
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