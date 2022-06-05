По оптимистическому прогнозу войну реально закончить в этом году, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что война с Россией может завершиться в текущем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", - заявил Резников во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022.

Он напомнил, что "мечтой" кремлевских властей является "собрать "их" земли".

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег министр.

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